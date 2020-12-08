Emre Kocadağ: 'Ljajic'i kazanmak istiyoruz!'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, son dönemde performansıyla tartışılan Adem Ljajic'in son durumunu değerlendirdi.



Adem Ljajic'ten faydalanmak istediklerini belirten Kocadağ, "Adem Ljajic ile alakalı bir sakatlık söz konusu. Kovid'den önce iyi performans sergilemeye başlamıştı, Kovid olduktan sonra bir düşüşü oldu, tam toparlanıyordu, sakatlıklar yaşadı. Adem yatırım yaptığımız bir oyuncu, ciddi bir kontratı var. Kendisiyle çok sık görüşüyoruz, eski Adem'i size izlettireceğim diyor. Bir türlü şanssızlıklar yakasını bırakmadı. Ondan ne kadar faydalanabiliriz, nasıl tekrar eski Adem'i sahalara döndürebiliriz, konsantrasyonumuz bunun üzerine." dedi.



