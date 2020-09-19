Emre Kocadağ: 'Kötü hakem yönetimi sürüyor'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.



Hakemin hatalı kararları olduğunu kaydeden Kocadağ, "Geçen seneki kötü hakem yönetimi devam ediyor. Medya da ilginç, nedense bizim maçlarımızdaki konularda tersimize yorumlar yapılıyor. Yeni talimat diyorlar, kaleye giden top elle çevriliyor. Golden önce taç var, 4. hakemin önünde, herkesin malumu. Öncesinde faul var, avantaja bırakıp 30 saniye sonra faul çaldığı pozisyon var hakemin." dedi.



Yorumcuların algı yaptığını söyleyen yönetici, "İlginç, algı da ilginç. Demek ki el değil ya da biz yanlış biliyoruz, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Beşiktaşlı yorumculara sesleniyorum, gazetecilik ve yorumculuk tarafsızsa herkes ona göre yorum yapar." ifadelerini kullandı.























