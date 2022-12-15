Emre Kocadağ: 'Kafamızda bazı transfer planları var'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.



Altyapıyla ilgili konuşan Kocadağ, "Beşiktaş, gençlere en çok emek vermiş kulüptür. Yıllardan bu yana 'Özkaynak düzeni' diyerek emekler verdik. Futbolcular yetiştirdik, altyapıya önem verdik. İnşallah Beşiktaş Özkaynak Düzeni, her branşta yeni sporcular yetiştirecek." ifadelerini kullandı.



Kamptan geldiğini hatırlatan ve oradaki havayı aktaran Beşiktaşlı yönetici, "Beşiktaşlılar ikinci yarı için umutlu olsun. Şenol Güneş hoca, kamp döneminde oyuncuları daha yakından tanıdı. Eksik olanlar, sakat olanlar, Dünya Kupası'nda olanlar vardı. Faydalı bir kamp geçti. Hocamız da takımı daha iyi gördü. Kafasındaki planları daha iyi gördü." açıklamasını yaptı.



"PUAN VE SIRALAMA KİMSEYİ ALDATMASIN"



"Biz kesinlikle ligin favorilerinden biriyiz." diyen Kocadağ, "Puan ve sıralama olarak bulunduğumuz yer kimseyi aldatmasın. Çok uzun bir ara verildi. Bu aradan dönüş nasıl olacak? Kondisyonlar, sakatlıklar... Oyuncuların dönüşleri çok önemli. Takım olarak çok daha motiveyiz. İnşallah üst üste galibiyetler alarak yarışa tutunacağız." iddiasında bulundu.



KOCADAĞ'DAN TRANSFER MESAJI



Emre Kocadağ, "Transfer süreçleri, transfer sezonu açılınca netleşecek. Kafamızda bazı şeyler var." dedi.



"HOCA İSTERSE, JOSEF İLE DEVAM"



Josef'in durumuyla ilgili gelen soruya Kocadağ, "Josef çok önemli oyuncu. Hocamızın devam etme isteği olursa Josef ile devam etmek isteriz." cevabını verdi ve konuşmasını noktaladı.



