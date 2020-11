Emre Kocadağ: 'Fenerbahçe galibiyeti bir cevaptır'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.



Kadrolarının yetersiz olduğu algısını yıktıklarını belirten yönetici, "Bugünkü galibiyetten ötürü mutluyuz. Zor bir transfer dönemi geçirdik, iyi başlamadığımız bir sezon oldu, lige de iyi başlayamadık. Her zaman takımımızın iyi olduğunu, zamanla anlaşılacağını söyledik. Bugün de bu açıdan bizim için anlamlı bir galibiyet. Geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'e 3 gol attık, Trabzon'a 3 gol, ligin flaş takımı olarak adlandırılan Fenerbahçe'yi de 4 golle, 10 kişiyle yenmek mutluluk verici. Bu bizim üzerimizdeki yetersiz kadro, iyi transferler yapılamadı algısına bir cevap oldu. Nedense bizim takımımızla alakalı sürekli olumsuz eleştiriler vardı. İstediğimiz oyunu yavaş yavaş ortaya koyuyoruz." dedi.



Hakemin performansı için görüşü sorulan Kocadağ, "Larin'in ucuz sarı kartları var, verilmeyen penaltı olabilir mi onu değerlendirirler. İnşallah bundan sonrası için iyi olur. Biz bugün hakemle alakalı bir değerlendirme yapmıyoruz, bizim iyi oyunumuz vardı, hakemin önüne geçti. Hakemi daha konuşmaya gerek yok, otoriteler değerlendirecektir. " ifadelerini kullandı.



Şampiyonluk ihtimalleri sorulan Kocadağ, "Her takımın, her takımı yenebildiği bir lig var. Şans da yanımızda olursa, lig yarışının içinde oluruz diye düşünüyorum." diye konuştu.