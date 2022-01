Emre Kocadağ'dan VAR tepkisi ve kupa açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi gerçekleştirildi.



Göztepe ile eşleşen Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.



Kupanın kendileri için önemli bir hedef olduğunu söyleyen Kocadağ, "Türkiye Kupası bizim için her zaman çok önemli bir hedef oldu. Geçen sezonun hem lig, hem kupa hem de Süper Kupa şampiyonu olarak geldik buraya. Kupa bizim için her zaman çok önemli bir hedef oldu. Bu sene de öyle. İnşallah bu sene de bu kupalardan bir veya birkaç tanesini müzemize götürmek istiyoruz." dedi.



"SAHAMIZDA OYNAYACAĞIMIZ İÇİN AVANTAJLIYIZ"



Rakipleri ile ilgili konuşan siyah-beyazlı idareci, "Göztepe iyi bir takım, kendi sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız. Tek maç olacağı için her türlü sonuca açık olacak. İnşallah kazanan taraf oluruz. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"VAR SİSTEMİNİN NASIL KULLANILDIĞI ÖNEMLİ"



Son 16 turu maçlarında kullanılacak TFF VAR sistemi ile ilgili görüşlerini belirten Kocadağ, "VAR, ligde uygulanıyor ama çok bir etkisi olmuyor. Umarım burada etkisi olur. VAR sisteminin nasıl kullanıldığı önemli. İnşallah adilane maçlar olur." dedi.





