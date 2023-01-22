Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, ligde alınan Kayserispor galibiyetinin ardından transfer için konuştu.



Kocadağ, "Öncelikle Kayseri halkına ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. 4 tane üst üste galibiyet çok önemliydi. Bu serileri devam ettirmemiz lazım zirveye oynamak istiyorsak. İnşallah yaptığımız takviyelerle, sakat oyuncuların dönmesiyle takım daha iyi olacak diye düşünüyorum. Zirve yarışına devam edeceğiz. Josef, Ghezzal, sene başından beri aramızda çok fazla olamadı. Ligin en önemli oyuncularından iki tanesi. Aboubakar geldi, 1-2 takviye daha düşünüyoruz. Bunları da yaparsak, daha da iyi olacağız" dedi.



Karşılaşmanın hakemi için de konuşan Emre Kocadağ, "Mete hocaya da değinmem lazım, baskı altında hissettiğini düşünüyorum. Mensah'ın ikinci sarısını vermiyor. Rosier'in pozisyonu öncesi dirseği görmüyor. Bizim oyuncularımıza kolay kart veriyor. Her maçta olduğu gibi bugün de tekrarlandı. Beşiktaş maçlarında negatif konsantre oluyor." diye konuştu.



Siyah-beyazlı yönetici sözlerini, "Hocamızın istediği takviyeler var. Bir tanesini gerçekleştirdik. Aboubakar gibi bir ismi çok kısa sürede takıma monte ettik. Hocamızın istediği inşallah diğer takviyeleri de yapacağız. Yakın zamanda bunları yapmayı planlıyoruz." şeklinde tamamladı.





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