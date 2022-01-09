Emre Kocadağ'dan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



VAR KARARLARINA TEPKİ



Hakem kararlarını eleştiren Emre Kocadağ "Bu akşam iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Eksiklerimize rağmen. Arkadaşlarının yerine oynayan futbolcular iyi oynadı. Duran toptan iki tane gol yedik. Bana göre ilkinde faul var. VAR yine devreye girmedi, aleyhimizde olduğu zamanlardaki gibi" dedi.



SÜPER KUPA, SERGEN YALÇIN



Süper Kupa şle ilgili konuşan Emre Kocadağ "Transfere gelmeden önce Katar'dan Süper Kupa ile döndük. Beşiktaş tarihine geçen bir sezonu geride bıraktık. Beraber yürüdüğümüz başkanımıza, kupalarda emeği geçen Sergen Yalçın'a, teknik ekibe, Önder Karaveli'ye teşekkür ederim. Beşiktaş olarak bunları hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. Bu noktada iyi bir sezon geçirdik. Gençlerimiz de bizim için birer kupa. Ersin ve Rıdvan'ı çıkarttık. Serdar'ın da ben bu sene Milli Takım'a gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



TRANSFER SORUSUNA YANIT



Transfer sorusunu yanıtlayan Emre Kocadağ "Bu sezon istediğimiz noktada değiliz ama çok transfer yapacağımızı düşünmüyorum. Biz zaten transferlerimiz yaptık; Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege var. Bu oyuncular ikinci yarı itibariyle daha fazla süre alacaklar. Devre arasında bu transferler bizi, belki katkı alamadığımız Alex gibi isimler ikinci yarıda bizim en büyük transferlerimiz olacak." açıklamasını yaptı.



TEKNİK ADAM AÇIKLAMASI



Teknik direktör sorusunu yanıtlayan Emre Kocadağ "Önder Karaveli şu an devam ediyor zaten. Önemli olan burada bizim izleyeceğimiz politika ve strateji. Önder Karaveli devam ediyor ama biz yine projemize uyan bir isimle sözleşme imzalayabiliriz. Önder Karaveli, Şenol Fidan gibi hocalar zaten bu projenin içinde olacaklar. Özkaynak bizim önemli bir projemizdi. Sergen Hoca buna katkı sağladı, Önder Hoca hala katkı sağlıyor. Bunun meyvelerini alıyoruz." dedi.



LJAJIC VE BAŞAKŞEHİR



"Adem Ljajic için Başakşehir iddiaları doğru mu?" sorusunu da yanıtlayan Emre Kocadağ "Şu an için gelen resmi bir teklif yok" yanıtını verdi.





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