Emre Kocadağ'dan flaş transfer açıklamaları

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, TRT Spor'da canlı yayında siyah-beyazlı kulübün gündemindeki konular ve transfer çalışmaları hakkında konuştu. İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları...



EN ÇOK PUANI BİZ GETİRDİK!



Biz Beşiktaş olarak ülke puanında üstümüze düşeni yaptık. Maalesef diğer takımlar yeteri kadar puan getiremediler. Biz, son sene haricinde iyi puanlar topladık. Bu sene de inşallah Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alırız. Galatasaray da Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak, onlara da başarılar diliyoruz. Avrupa'da ve sonuçta bir Türk takımı.



İYİ Kİ SERGEN HOCAYI GETİRMİŞİZ



Geldiğimizde Abdullah Avcı takımın başındaydı. Kulübün işlemesini gerektirecekler şeyler lazımdı. Başkanımız ve yönetim kurulu maddi anlamda fedakarlıklar yaparak teker dönmeye başladı. Abdullah hoca ile güzel bir ilişki kurduk. Bir seri yakalandı. Ödemelerde yapılan rahatlama, takımdaki oyuncuların havaya girmesi ile güzel bir hava yakalanmıştı. Abdullah Avcı ile yolları ayırdıktan sonra Sergen Yalçın ismi gündeme geldi. Gençlik yıllarımızda Sergen hocaya hayranlığımız vardı. Başkanımız ile Sergen Yalçın isminin doğru olacağına inandık. Yönetim Kurulu da tamamen bu isme onay verdi. Anadolu'da bir çok kulüpte çalıştı, başarılı oldu. Gittiği takımlara ve oyunculara değer kattı. Futboldan çok iyi anlıyor. Sonuca baktığımızda gülen taraf biz olduk. İyi ki Sergen hocayı getirmişiz. Sergen Hoca, çok büyük bir başarı elde etti. İlk senemizde yönetimimizle, başkanımızla çok büyük bir iş yaptık.



BAŞKAN BÜYÜK KEFALETLER VERDİ



Kulüpte her gün ciddi anlamda borçla boğuşan bir ekip var. Başkan Ahmet Nur Çebi, demokratik yapıda bir yönetim sergiliyor. Yönetim Kurulu güzel işler yapıp, Beşiktaş'ın marka değerini yükseltiyor. Kulüpleri yönetmek çok zor. Bugün en küçük esnafın bile 100-200 TL'ye bile ihtiyacı oluyor. Başkan, bugün bile çok büyük miktarın altına kefalet verdi. Beni Ümraniye'ye gönderdi. Biz rahatız. Kulüpte borçla boğuşan bir ekip var. Başkanımız maddi anlamda çok büyük yüklerin altına girdi.



BURAK YILMAZ 5 MİLYON FEDA ETTİ



Burak Yılmaz, benim çok sevdiğim bir insan. Çok büyük bir fedakarlık yaparak gitti. 5 milyon TL, doğrudur. Gerçekten Beşiktaşlı bir oyuncu. Lille'de şampiyonlukta büyük rolü oldu. Beşiktaş'ı içinde yaşıyor, onunla gurur duyuyoruz.



İSTEDİĞİMİZ OYUNCUYU ALIRIZ



Avrupa'ya hazır bir takım ile gidemedik. Paok kötü bir takım değildi. Onlar daha hazır durumdalardı. Bizi yendiler. O dönemdeki mağlubiyetlerde de bir hayır vardır. Orada yoğun eleştiri aldık. Belki sizler de eleştirdiniz. Biz o gün de söyledik. Beşiktaş Kulübü istediği oyuncuyu transfer edecek güçtedir. Fakat bizim yoğurt yiyiş tarzımız başkadır. Biz popülist yaklaşımda bulunmuyoruz. Güçlü başkanın araba tekerlerini döndürmesi bile önemlidir. Araba Edirne'den girdi, Artvin'den çıkacak. O arada benzinleri koymazsanız o araba yolda kalır. Bazen benzin koysanız bile bir şey olmaz. O zaman araba bozuluyor. Biz yeteri kadar ortaya koyduk. Güçlü tabiri o parayı har vurup, harman savurmak değil.



SERGEN YALÇIN VE YÖNETİCİLER...



Beşiktaş yönetim kurulunda her şey konuşulabilir. Yönetim kurulunda kendi fikrini söyleyemeyen insanın Beşiktaş'a faydası olmaz. Önemli olan doğru kararın oradan çıkıp uygulanmasıdır. Beşiktaş yönetim kurulunda Sergen Yalçın'a karşı Erdal Torunoğullar'ının Mesut Urgancılar'ın Adnan Dalgakıran'ın yapıcı eleştirileri olduğunu ben biliyorum. Bir an önce imzalanmasını istediler. Gereksiz eleştirilere gerek yok. Son süreçlerde ve daha öncesinde bu adı geçen yöneticiler de diğer yöneticiler de gayet dik durdular. Hocamızla devam etmemiz gerektiğini söylediler. Biz hocamızla yola çıkarken uzun vadeli düşündük. 4.hafta 'kötü gitti, hocamızı değiştirelim' diye kanaatte bulunmadık.



SERGEN HOCA ARA VERMEK İSTEDİ



Çok stresli bir sezon geçirdik. Hocamız biraz dinlenmek istedi. Başkanımız, Ankara dönüşü kendisine görüşme talebini iletti. Hoca, bana yorulduğunu söylüyordu. Gerçekten kafa olarak çok yorucu bir süreç. Hepimiz yorulduk. Transfer yetkisiyle ilgili hiçbir şey konuşulmadı, kesinlikle öyle bir şey yok. Sergen Yalçın'ın sözleşme sürecini sosyal medya manüpüle etti. Bu işi düzgün şekilde, habercilik anlamında yapanlardan bahsetmiyorum. Bize muhalefet olan olanlar. Aziz Başkan gibi açıkça muhalefet etmiyorlar, gizli yapıyorlar.



F.BAHÇE, G.SARAY KONUŞULMADI!



Hala hocası olmayan takım var. Diğer rakibimizin birinde seçim oldu, seçim öncesi hocası kim olacak belli değildi, bizim kadar konuşulmadı. Sergen Yalçın ile devam edeceğimize biz emindik. Başka teknik adamla da görüşmedik.



PARA GÜNDEM OLMADI



Görüşmelerimizde para bile gündem olmadı. Bu işleri medya köpürttü. Belki süreç bu kadar uzamasaydı, bunlar konuşulmazdı. Vicdanen hata yaptığımızı düşünmüyorum. Olması gerekenler yaşandı. Başkanımız, görüşme görevlerini bana verdi. Ben futbol şubesinin sorumlusuyum. 'Başkan, hocayla görüşmedi' diye eleştiren insanlar, 'Kulüpler profesyonelleşmeli' de diyor. İşine geldikleri gibi konuşuyorlar. Sergen Hoca ile aynı sitede oturuyoruz ve bu yüzden benim evimde buluştuk. 'Başkan neden ayağına gitmiş' diye eleştiriler geliyor. Biz buraya gelirken, egolarımızı bıraktık. Gerekirse hocanın evine gideriz, başkan da gider. Bunlar boş konuşmalar.



HULK'LA ANLAŞMIŞTIK...



Devre arasında Hulk ile belirli bir noktaya gelmiştik ama Cenk Tosun fırsatı gelince ona yöneldik.



FIRSAT TRANSFERLERİMİZ OLACAK



Bu sene de fırsat transferlerimiz olacak. Acele etmemize gerek yok. Transferlerde oyuncuların profesyonellik seviyelerine önem veriyoruz. Bizim için transferde ekonomi, oyuncunun karakteri ve hocanın isteği önemli. İlk kamplar yapılacak. Kulüpler oyuncularını kiraya verecek. Kiraya verecekleri takımda ilk öncelik Beşiktaş'tır. İstanbul, Şampiyonlar Ligi, muhteşem bir taraftar, gelen oyuncular burada değer kazanmış. Bunlar hep etken.



HEYECAN VERİCİ TRANSFERER



Bizim hedefimiz ikinci kamp öncesi transferlerin %80'ini tamamlamak. Takıma heyecan ve kalite katan oyuncular gelecek. Bu, bizim taraftara borcumuz.



ROSIER VE GHEZZAL...



Valentin Rosier ile bir noktaya geldik. Oyuncu kalmak istiyor, kulübüyle görüşüyoruz. Rachid Ghezzal da kalmak istiyor, biz de istiyoruz. Hocamız da istiyor. İki kulüple görüşüyoruz. İstediğimiz noktaya gelmesi vakit alacaktır, sabredeceğiz. Olmazsa, alternatiflerimiz var.



İKİ SANTRFOR ALACAĞIZ



Güven Yalçın geri gelecek. İki santrfor takviyesi yapmak istiyoruz. Taraftarlarımız bize güvensin. Geldiğimiz günden beri yaptığımız transferlere bakıyorum, %90'ın üzerinde başarı sağladık.



SOL BEK ALMAYACAĞIZ



Hocamızın bizden sol bek talebi olmadı. N'Sakala ve Rıdvan orayı iyi götürüyor. Şu an için oraya bir takviye düşünmüyoruz.



SALİH, ATİBA, GÖKHAN...



Salih Uçan pazartesi günü kampa katılacak. Atiba Hutchinson ile sözleşme imzalayacağız. Gökhan Töre ile sözleşme imzalamayı düşünüyoruz.



DORUKHAN TOKÖZ...



Dorukhan Toköz'le devam etmek istiyoruz, o yurtdışında devam etmek istediğini belirtti. Biz onu çok seviyoruz, 'Anlaşamazsan kapımız sana açık' dedik.



ERSİN İÇİN TEKLİF GELMEDİ



Ersin Destanoğlu için şu anda bir resmi teklif yok. Ersin, Utku ve Emre ile devam etme noktasında kararımızı aldık.



ALEX TEIXEIRA, FERNANDO...



Alex Teixeira ve Fernando, Beşiktaş'ta oynayabilecek seviyede. Serbest oyuncuların hepsine bakıyoruz. Sonuçta bonservisleri elinde. O bölgede kalabalığız ama oyuncu eksilirse, olabilir. Şartlar ne olur, bizim istediğimiz şartlara gelir mi, bakmak lazım.



EDIN DZEKO İLE GÖRÜŞÜRÜZ



Üst düzey santrfor alacağız. Edin Dzeko ve başka isimlerle görüşeceğiz. Dzeko ile görüşürüz, bunlar normal.



ABOUBAKAR İÇİN KONUŞMADIK ÇÜNKÜ...



Aboubakar'ı biz risk alarak transfer ettik. Başkanımız da çok istedi. 16 gol 5 asistlik katkı yaptı. Biz, Aboubakar'dan ne aldığımıza bakıyoruz. Doğru bir iş yapmışız. Aboubakar'ın bir sakatlık gerçeği zaten vardı, Allah'tan son haftalara denk geldi. Aboubakar'ın Sivas maçında oynamasını çok istedik, sakatlığı nüksetti. Sonrasıyla alakalı sağlık ekibimizin söylemlerine ben bakarım. 'Oyuncu ağrım var' diyordu. MR'da bir şeyler var ama takım içinde daha fazla sakatlık yaşayıp oynayanlar vardı. Aboubakar'ın sakatlığı vardı ama oynayabilme konusunda oyuncunun ne hissettiği önemli. Bizim de o dönemde bunun yaygarasını yapmamamız normal. Şampiyonluk yolunda giderken o havayı bozamazdık. Aboubakar'dan sene sonuna kadar yararlanamayacağımızı biliyorduk. Sonuç olarak biz, Aboubakar konusunda karlıyız.



DIEGO COSTA ŞARTLARI UYARSA...



Diego Costa'nın bonservisi elinde, bizim şartlarımıza uyarsa olur. Birçok kulüp ilgileniyordur. Ancak projeye inanıyor mu, biz oyuncuya inanıyor muyuz, hoca inanıyor mu? Bu denklemler bir araya gelirse transfer olur. Bir oyuncuya yakınız gibi bir şey yok.



MARKO ARNAUTOVIC, HULK...



Bahsettiğimiz isimler üst düzey oyuncu. Marko Arnautovic, Dzeko, Costa gibi isimlerden birini kadroya katmak güzel olur. Hulk ile ilgilendik, sözleşmesi var. Bu isimleri tartışacağız.



CYLE LARIN'İN FİYATI BELLİ



Cyle Larin için henüz teklif yok. Devre arası teklif geldi ama değerlendirmeyi düşünmedik. Zaten kadro sıkıntılıydı. Biz onunla uzatayı düşünüyoruz. Kanada Milli Takımı'na gidecek sonra görüşeceğiz. Larin tarzı oyuncuların rakamları belli. Bir teklif gelirse, bu rakamları isteriz.



KAAN AYHAN'I İSTİYORUZ



Kaan Ayhan 'Hayır' denebilecek bir oyuncu değil. Hem Türk, hem de birçok bölgede oynuyor. Kulübüyle görüşmeyi planlıyoruz. Kadromuzda görmek isteriz.



GEDSON FERNANDES AÇIKLAMASI



Gedson Fernandes için bize önerildi. Ancak gündemde değil. Çünkü Benfica satmak istiyor. Kiralamak isterlerse, bakarız Sergen Hoca isterse, talip oluruz.



KENANA KARAMAN BEKLEMEDE



Kenan Karaman'la ilgili bir noktaya geldik. Ancak şartlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bizim istediğimiz şartlara gelirse, olabilir. Bu görüşmelerin %80'ini Erdal Torunoğulları yürütüyor.



UMUT NAYİR, GÜVEN YALÇIN, BOYD



Umut Nayir ve Güven Yalçın dönecek, Sergen Hoca karar veerecek. Teyler Boyd'u çok isteyen var. Sergen Hoca kararı verecek.



ADEM LJAJIC'E TEKLİF GELİRSE...



Adem Ljajic'in sözleşmesi devam ediyor. Teklif gelirse, teklifin durumuna bakarız.