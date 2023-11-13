Beşiktaş'ta yönetimde yer alan isimlerden biri olan Emre Kocadağ, başkan adaylığı için kararını açıkladı.
Mevcut yönetim içerisinde asbaşkanlık görevini yürüten Kocadağ, başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Candaş Tolga Işık'a konuşan Emre Kocadağ, "Bu dönem aday olmayacağım." dedi.
Beşiktaş'ta şu ana kadar Hasan Arat ve Serdal Adalı, başkanlık için adaylıklarını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık seçimi 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.
Mevcut yönetim içerisinde asbaşkanlık görevini yürüten Kocadağ, başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Candaş Tolga Işık'a konuşan Emre Kocadağ, "Bu dönem aday olmayacağım." dedi.
Beşiktaş'ta şu ana kadar Hasan Arat ve Serdal Adalı, başkanlık için adaylıklarını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık seçimi 26 Kasım - 3 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.
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