Emre Kocadağ'dan adaylık açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK maçı sonrası başkanlık seçimi ve şampiyonluk şansıyla ilgili açıklamada bulundu.
Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Beşiktaş camiası 120 yıllık bir camia. Bu camianın ayağa kalması gereken unsurları var. Bu camianın ayağa kalkması için elimden geleni yapacam. Kapalı kapılar ardından lobi yapmaya çalışan, Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışan hepsinden bu camia olarak hesap soracağız. Biz, arkadaşlarımızla bereber ne gerekiyorsa yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz." dedi.
"BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?"
"Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna Kocadağ, "Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışan, şampiyonluğu iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 11 puan gerisinde kaldıklarının hatırlatılması üzerine Emre Kocadağ, "11 puan gerideyken hakemlerin yaptıkları ortada. Bu yapılarla mücadele etme vaktimiz gelmiştir. Bunu yapmaya hazırız. 11 puan fark neden kapanmasın? 11 de, 15 de kapanır. Yeter ki Beşiktaş lobisi tekrar harekete geçsin. Önümüzdeki engelleri kaldırma noktasında camia olarak bir araya gelelim." diye konuştu.
Kocadağ, son olarak olağanüstü seçimli genel kurula kadar siyah-beyazlı futbol takımının teknik sorumlusu Burak Yılmaz ile yola devam edeceklerini kaydetti.
Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından beyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Beşiktaş camiası 120 yıllık bir camia. Bu camianın ayağa kalması gereken unsurları var. Bu camianın ayağa kalkması için elimden geleni yapacam. Kapalı kapılar ardından lobi yapmaya çalışan, Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışan hepsinden bu camia olarak hesap soracağız. Biz, arkadaşlarımızla bereber ne gerekiyorsa yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz." dedi.
"BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?"
"Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna Kocadağ, "Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışan, şampiyonluğu iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 11 puan gerisinde kaldıklarının hatırlatılması üzerine Emre Kocadağ, "11 puan gerideyken hakemlerin yaptıkları ortada. Bu yapılarla mücadele etme vaktimiz gelmiştir. Bunu yapmaya hazırız. 11 puan fark neden kapanmasın? 11 de, 15 de kapanır. Yeter ki Beşiktaş lobisi tekrar harekete geçsin. Önümüzdeki engelleri kaldırma noktasında camia olarak bir araya gelelim." diye konuştu.
Kocadağ, son olarak olağanüstü seçimli genel kurula kadar siyah-beyazlı futbol takımının teknik sorumlusu Burak Yılmaz ile yola devam edeceklerini kaydetti.