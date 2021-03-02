Emre Kocadağ: 'Bu maç, hakem üstünden konuşulmaz'

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulundu.



İşte Emre Kocadağ'ın açıklamaları:



"Bu maçın zor geçeceğini tahmin ediyorduk. Dirençli bir takım. Galip geldiğimiz için mutluyum. Serimizi devam ettireceğiz inşallah.



Malatya'da bizi çok güzel ağırladılar. Onlara teşekkürler. Takımımızı coşkuyla karşılayan, coşkuyla stada uğurlayan taraftarımız vardı. Onlara buradan kucak dolusu sevgiler yolluyoruz. Malatya'dan, Tunceli'den, Elazığ'dan gelen yüzlerce taraftar vardı. Bizi çok mutlu etti."



"HAKEM ÜZERİNDEN KONUŞULACAK MAÇ DEĞİL"



"Bazı kararlarda bizim de aleyhimize verdiği faul pozisyonları var. N'Koudou'nun tartışmalı penaltı pozisyonu var. Tam anlamıyla göremedim. Tribündeydim.



Sert zeminde zor geçen bir mücadeleydi. Takdir hakları noktasında bizim aleyhimize bazı pozisyonlar vardı. Sarı kart verebileceği pozisyonlar vardı. Onları verseydi sertlik anlamında daha pozitif bir futbol olabilirdi. Biz kazandık. Çok fazla hakem üzerinden konuşulacak bir maç gibi görmüyorum ben."



"ZEMİN BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA İYİYDİ"



"Bizim açıkçası biraz daha iyi çıktı zemin. Çok daha kötü bir zemin bekliyorduk. Engebeli bir zemin. Biz ayağa top yapan, pas yapan bir takımız. Bu tarz zeminler bizim için dezavantaj. Kendi zeminimiz, şu an ülkedeki en iyi zeminlerden biri. Bunla alakalı bir pazarlama oyunu. Bu oyunda bunlarla alakalı regülasyonlar, cezalar, yaptırımlar gelebilir. Zemin şartları her takımın eşit olması seyir zevkini ve rekabeti artırır."









