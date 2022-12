Emre Kocadağ: 'Beşiktaş, Türkiye'nin her yerinde oynar'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"KOLAY KORA YOK"



Kupanın sonu yaklaştıkça kolay kura kalmadığını söyleyen Kocadağ, "Bu turdan sonra zor veya kolay kura yok. Biz geçen turda Şanlıurfaspor ile oynadık, 2. Lig takımı olmasına rağmen tempolu oynadılar, iyi mücadele ettiler. 2-0 geriye düştük ilk yarıda. Tek maç usulü olduğu için her takım varını yoğunu ortaya koyuyor. Ankaragücü zaten Süper Lig ekibi, iyi bir takım. Biz Ziraat Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında kupayı müzemize götürmek istiyoruz. İnşallah galip gelen, tur atlayan taraf oluruz." dedi.



"BEŞİKTAŞ HER YERDE OYNAR"



Ankaragücü eşleşmesi değerlendiren Kocadağ, "Orada tatsız olaylar yaşanmıştı ama o maç sonrası TFF cezai şartları uygulamıştı. Biz hiçbir kulübün ferdi olaylarını, tüm camialara mal etmeyiz. Ankaragücü Başkanı ve yönetimi, çok ciddi üzüntülerini ifade ettiler. Biz bir problem olacağını düşünmüyoruz. Devletin kanunları, TFF'nin kuralları bellidir. Beşiktaş, Türkiye'nin her yerinde maçını oynar. Bizim hiç çekincemiz, endişemiz yok." ifadelerini kullandı.