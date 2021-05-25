Emre Kocadağ, Beşiktaş'tan ayrılacak iki ismi açıkladı

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, şampiyonluğun perde arkasında takımdaşlığın yattığını belirtirken, Türk futbol tarihinin en zor sezonunda önemli bir zafere imza attıklarını ve bunu Türkiye Kupası ile perçinlediklerini söyledi.



Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'e konuşan Kocadağ, pandemi, uzun lig yarışı, sakatlıklar, taraftarın olmayışı ve buna bağlı gelirlerin düşmesi, uzun soluklu, külfetli kontratlar ve Bankalar Birliği ile yerine getirilmesi imkansız olan anlaşma gibi sorunlarla boğuştuklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"SERGEN YALÇIN OYUNCULARI ETKİLEDİ"



Tüm bu sıkıntılara rağmen başkanımız Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın ile kriz anlarını el birliği ile çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Şu bir gerçek; ekonomik yönden başkanımız ve yönetimimiz, teknik ve taktik yönden Sergen Yalçın ve ekibi büyük işler başardı. Bu durum benzersiz bir takım çalışmasıydı. Hocamız Sergen Yalçın'ın zekası takımımızda bulunan tüm futbolcuları olumlu yönde etkiledi. Özellikle ikinci yarıda oynadığımız tüm maçlar, final havası içinde geçti. Hocamız final karşılaşmalarını oynamayı çok sever, bu da bize avantaj sağladı.



"GENİMİZDE SERİ ŞAMPİYONLUKLAR VAR"



Sezona başlarken Türk futbolu ve kamuoyunda algılar gerçeklerin önüne geçmişti. Gerçeklerin önemi olmadan herkes bir rüzgarın arkasından gidiyordu. Beşiktaş'a şampiyonluğu bırakın 'ilk 10 arasında yer alamaz' gözüyle baktılar. Kamuoyunda fazla yer almadık, yaptığımız işler fazla önemsenmedi. Ancak biz algılara kafamızı takmadık, ne yaptığımızı iyi biliyorduk. Geleceğe ve önümüze baktık. Beşiktaş'ın geninde seri şampiyonluklar vardır. İstikrarı koruyarak üst üste zaferler yaşamak istiyoruz. Bunu da başarmamak için nedenimiz yok."



"TRANSFER OPERASYONU BAŞLIYOR"



Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın da görüşleri doğrultusunda hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro ile yer almak için önümüzdeki haftadan itibaren transfer konusunda ilerleme kaydedeceğiz. Yurt içi ve yurt dışından hem teknik ekibimizin hem de scout ekiplerimizin takip ettiği oyuncuları masaya yatırıyoruz.



"JEREMAIN LENS VE DOUGLAS YOLCU"



Geçmiş yıllardaki yönetimler tarafından 4-5 yıllık sözleşme yapılan Lens ve Douglas ile konuşup yollarımızı ayırmak istiyoruz. Tyler Boyd ile ilgili de hocamızdan gelen rapora göre hareket edeceğiz.



"ATİBA DEVAM EDECEK, GHEZZAL İÇİN..."



Atiba: Yollarımız devam edecek. Çünkü hem takım için hem de ülkemiz gençliği için idol bir isim oldu. Antrenmanlardan önce gelir en son çıkar. Futbol bilgisini genç oyuncularla paylaşması önemli olay.



Ghezzal: Şampiyonluk yolunda bize büyük bir katkı sağladı. Seneye de takımımızda yer almasını istiyoruz. Gerekli adımları atacağız.



