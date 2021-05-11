Emre Kocadağ: 'Beşiktaş şampiyon olacak'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Karagümrük'e 2-1 yenilerek zirvede yara aldıkları maçın sonrasında konuştu.



İyi bir sezon geçirdiklerini söyleyen yönetici, "Sene başından beri, Beşiktaş yönetimine geldiğimiz günden beri çok zorlu bir mücadele verdik. Bununla alakalı önce başkanımıza, yönetim kuruluna, pandemide çok ciddi efor sarf eden futbolcu kardeşlerime, teknik ekibimize, tüm personelimize teşekkür ediyorum. Çok zor bir sezon geçirdik. Takımlar fazlalaştık, bununla beraber sıkışık takvim, futbolcu sağlığının zorlandığı, teknik ekibin, yöneticilerin, futbolcuların ciddi eforlar verdiği bir sezon oldu. İyisiyle kötüsüyle son haftaya geldik, inanılmaz bir çekişme. Bugün elimize kadar bitirme fırsatı geldi, birçok kez gelmişti, maalesef değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.



"BU TAKIM ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ"



Göztepe maçında şampiyon olacaklarını söyleyen Kocadağ, "İnşallah şampiyonluk Göztepe maçına kaldı. Cuma günü İzmir'e gidiyoruz, Cumartesi ve Salı günü, 3 gün arayla 2 maç ve 2 kupa var Beşiktaş'ı bekleyen, her şey bizim elimizde. Ben Beşiktaş camiasına, Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum, gerçekten büyük emek veren bir takım var, zorluklarla mücadele etmiş bir başkan ve yönetim var, hiç merak etmesinler, ben gerçekten Beşiktaş takımının, oyuncuların lig şampiyonluğunu hak ettiğini düşünüyorum, bütün kamuoyun da böyle düşünüyor. Bugün olmadı, avantaj bizde, Allah'ın izniyle Cumartesi bu takım şampiyon olacak. Hocamızla konuştuk, oyuncularımızın da morali yüksek. Bugün iyi oynadık diyemem ama sonuçta 1 90 dakika ve sonunda kupa var, işi buraya kadar getiren oyuncuların ve teknik ekibin bizim söylediğimiz sözleri yere düşürmeyeceğine inanıyorum. İnşallah şampiyon olacağız." dedi.



"UÇAN TEKMEYE KIRMIZI VERMEDİLER"



Hakemlere de tepki gösteren Emre Kocadağ, "Bugün Ali Palabıyık ve Ümit Öztürk, isimlerini zikrediyorum, tekrar verilsin diye isimlerini zikretmiyorum. Necip'in kafasına uçan tekme ile gelen oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırmayıp, VAR'dan da uyarmayıp, sezon sonunda maçlarına da VAR hakemini istemeyen olmuştu, o an kırmızı olsa maç değişebilirdi ama biz hakem hatalarının arkasına sığınmayacağız, son maçı alıp şampiyon olacağız inşallah." diye konuştu.



