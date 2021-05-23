Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, iki kupalı sezonun ardından Sözcü Gazetesi'nden Ali Aydın'a açıklamalarda bulundu.



Dorukhan Toköz'ün Avrupa'ya gideceğini açıklayan Emre Kocadağ, yeni ayrılıklar da olacağını belirtirken; "Yeni sezon çalışmalarımıza hız vereceğiz. Asıl işimiz şimdi başlıyor. İlk önce Dorukhan kardeşimize çok teşekkür ederim. Bu çatı altında çok önemli işlere imza attı. Kendisi Avrupa'da oynamak istediğini söyledi. Hakkıdır, yolu açık olsun. Takımdan ayrılacak başka oyuncular da var ancak ilk önce düşünmediğimiz ve maaş yükünden kurtulmamız gereken oyuncular önemli. Transfer teklifi gelen oyuncularımız için menfaat doğrultusunda hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"EZMEYE KALKTILAR BİZ EZİLMEDİK"



Emre Kocadağ ayrıca "Beşiktaş tarihinin belki de en zor sezonunda şampiyon olduk. Bu sezon o kadar çok algı yapıldı ki. Favori olmadığımız dönemlerde bizi ezmeye kalktılar. Hocamız ve oyuncularımız savaşarak kazandı. Tabii başkanımızın da bu zor dönemde oyuncularına inancı vardı. Gelir kaybının olduğu dönemde maaşlar ve primleri ödeyerek takımımızı ayakta tuttu. Bu birliktelik bizi hak ettiğimiz gibi şampiyonluğa ulaştırdı." dedi.



