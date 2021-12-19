Emre Kocadağ: 'Aydınus yönetmedi, idare etti'

"MAÇI YÖNETMEDİ, İDARE ETTİ"

"MESUT'A KIRMIZI ÇIKABİLECEK POZİSYON"

"FIRAT HOCANIN YÖNETİMİ DAMGA VURDU"

"BİZİ SUSTURMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları derbi maçın ardından konuştu.Derbinin hakemi Fırat Aydınus'u eleştiren Kocadağ, "Güzel bir derbi maçı oynandı. Tabii bugün maçın başından sonuna kadar, maçın hakimiydik. İyi top oynadığımız bir derbi maçıydı. Bununla birlikte hakem hatalarının ve eksikliklerinin olduğu bir maç oldu. Pozisyonlar bakış açısı eksikliğinin olduğu bir maçtı." ifadelerini kulllandı.Kocadağ, "Hakem hatalarının damga vurduğu bir maç oldu, biz pozitif futbol oynamaya çalışırken. Geçen sene emekli olmasını düşündüğümüz Fırat hoca, bugün maçı yönetmedi, idare etti. Fırat Aydınus, rakibimizi oyuna dahil etmek için elinden geleni yaptı. Öncelikle penaltı pozisyonunda zaten. Hangisinin eli belli olmadığı bir pozisyon." açıklamasını ypatı.Kocadağ, "Bize göre ve kamuoyuna göre penaltı olmayan bir pozisyon. Daha sonra kendi, bireysel hatamızdan yediğimiz bir gol. Ama yine maça geri dönüp ortak olduk. Hakemin de hatalarıyla vermediği sarı kartlarla, özellikle Attila'nın, Crespo'nun, Mesut Özil'in. Mesut Özil'in kırmızı kart bile olabilirdi. Necip'in ayağına çok ciddi bir müdahalesi var. Attila'nın belki 4-5 tane verilmeyen sarı kartı var, aynı şekilde Crespo'nun da, bunları artık isim isim vermek durumunda kalıyoruz. Bunlar hoşlandığımız şeyler değil ama isim isim vermeyince tekrarlanma durumu oluyor." dedi.Beşiktaşlı yönetici, "Biz oynadığımız futbol itibariyle mutluyuz. Ama maalesef sene başından beri yaşanan hakem hataları nedeniyle puan kayıpları... Bugün Fırat hocanın yönetimi damga vurdu, yine buna sebep oldu. VAR'da da bizim üzerimizde denenmeye alışılmış bier şey denendi. Genç bir hakem vardı, onun da müdahale etmesi gerekiyordu. Orada da müdahale edilmeyen durumlar var." ifadelerini kullandı.Emre Kocadağ, "Başkanımız sene başından çok ağır tepkiler koydu, bugün cezalı gelemedi. Ben de zaman zaman PFDK'ya sev ediliyorum. Bizi susturabilirler ama 20 milyon Beşiktaş taraftarını susturmaya kimsenin gücü yetmez. Şu an istediğimiz yerde değiliz ama bu takım düştüğü yerden kalkacak. Mücadele edecek bir takım. Bundan sonra inşallah istediğimiz noktaya geleceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.