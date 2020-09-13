Emre Kılınç'ın son durumu belli oldu

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Emre Kılınç'ın durumunun ciddi olmadığı ve tedbir amaçlı olarak oyundan alındığı öğrenildi.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Galatasaray.org
Emre Kılınç'ın son durumu belli oldu
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13 Eylül 2020 15:06
Galatasaray Süper Lig'de yeni sezondaki ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 yenerken yeni transfer Emre Kılınç sarı-kırmızılı taraftarları korkutmuştu.

Mücadelede bir de gol atan milli futbolcu bir pozisyonda sakatlanmış ve bacağının arkasını tutarak oyundan alınmıştı. Habertürk'ün haberine göre; Emre Kılınç'ın durumu ciddiyet taşımıyor.

80. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Emre Kılınç'ın bacağına kramp girdiği ve durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar 17 Eylül'de UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Neftçi Bakü ile karşılaştıktan sonra 20 Eylül'de son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak.



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