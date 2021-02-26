Emre Kılınç'ın sırrı bu sözler; 'İrfan Can kadar değerlisin'

Sivasspor'dan gelen Emre Kılınç bu sezon Marcao ve Taylan'dan sonra en fazla süre alan üçüncü Galatasaraylı oyuncu oldu. Aslan'a 4 gol-2 asistlik katkı sağlayan Emre son dönemde performansıyla sivrildi. Yıldız oyuncuyu 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın sözleri motive etti.



İrfan Can Kahveci transferinde ismi takasta geçen Emre Kılınç'ı hemen arayan Albayrak, "Bizim için İrfan Can kadar değerlisin. Seni göndermemiz söz konusu olamaz. Çıkan haberlere sakın inanma" uyarısında bulundu.



Başakşehir'in Emre Kılınç isteğine olumsuz yanıt veren Galatasaray takasta Linnes'i önerdi ancak anlaşma sağlayamadı.



Feghouli'nin sakatlığında tekrar ilk 11'e dönen Emre, hocası Fatih Terim ve yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın güvenini boşa çıkarmadı. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde Mostafa Mohamed'e asist yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Alanya'da attığı golle galibiyeti getirdi.



