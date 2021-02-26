Emre Kılınç'ın sırrı bu sözler; "İrfan Can kadar değerlisin"

Galatasaray'da performansıyla ön plana çıkan isimlerden biri de Emre Kılınç oldu. Emre'nin adı devre arasında İrfan Can için takasta geçmişti. Başakşehir'in İrfan Can için Emre'yi istediği ifade edilirken yönetimin bu teklifi reddettiği belirtilmişti. Abdurrahim Albayrak'ın transfer dedikodular çıktığı dönemde milli futbolcuyu arayarak motive ettiği öğrenildi.

Haber; Sabah
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Emre Kılınç'ın sırrı bu sözler; 'İrfan Can kadar değerlisin'
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26 Şubat 2021 09:43
Emre Kılınç
Emre Kılınç
Galatasaray
Sivasspor'dan gelen Emre Kılınç bu sezon Marcao ve Taylan'dan sonra en fazla süre alan üçüncü Galatasaraylı oyuncu oldu. Aslan'a 4 gol-2 asistlik katkı sağlayan Emre son dönemde performansıyla sivrildi. Yıldız oyuncuyu 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın sözleri motive etti.

İrfan Can Kahveci transferinde ismi takasta geçen Emre Kılınç'ı hemen arayan Albayrak, "Bizim için İrfan Can kadar değerlisin. Seni göndermemiz söz konusu olamaz. Çıkan haberlere sakın inanma" uyarısında bulundu.

Başakşehir'in Emre Kılınç isteğine olumsuz yanıt veren Galatasaray takasta Linnes'i önerdi ancak anlaşma sağlayamadı.

Feghouli'nin sakatlığında tekrar ilk 11'e dönen Emre, hocası Fatih Terim ve yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın güvenini boşa çıkarmadı. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde Mostafa Mohamed'e asist yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Alanya'da attığı golle galibiyeti getirdi.



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