Sezon başındaki iyi çıkışına göre biraz düşüşte olan Emre'nin moralini, bu durumun biraz üzdüğü öğrenildi.



Bu araya çok iyi çalışarak geçirmekte kararlı olan Emre, önümüzdeki yılki ilk Milli mesai döneminde Güneş'in gözüne tekrar girerek formayı bırakmamak, gelecek yaz EURO 2020 kadrosunda olmak istiyor.



Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta 810 dakika süre alan Emre Kılınç, 2 gol atıp 1 asist yaptı.



