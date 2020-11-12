Emre Kılınç'ın milli üzüntüsü

A Milli Takımımız'da teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz ay Galatasaray'dan aday kadroya çağırdığı Emre Kılınç'ı bu kez Milli Takım kadrosuna dahil etmedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Emre Kılınç'ın milli üzüntüsü
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12 Kasım 2020 11:13
Sezon başındaki iyi çıkışına göre biraz düşüşte olan Emre'nin moralini, bu durumun biraz üzdüğü öğrenildi.

Bu araya çok iyi çalışarak geçirmekte kararlı olan Emre, önümüzdeki yılki ilk Milli mesai döneminde Güneş'in gözüne tekrar girerek formayı bırakmamak, gelecek yaz EURO 2020 kadrosunda olmak istiyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta 810 dakika süre alan Emre Kılınç, 2 gol atıp 1 asist yaptı.



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