Emre Kılınç ve Taylan için teklif yağıyor!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Ankaragücü'ne kiraladığı Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'ya teklif yağıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Emre Kılınç ve Taylan için teklif yağıyor!
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26 Haziran 2023 11:40
Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın, bu yıl takımda kalması bekleniyor.

Başkent ekibi ile görüşen ikili, yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Fakat Taylan ve Emre için birçok Süper Lig takımının olduğu öğrenildi.

Özellikle Süper Lig'e yükselen Samsunspor'un, Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi.

Emre'nin ise görüşmelerine devam ettiği ve kısa süre içerisinde kararını vereceği ortaya çıktı. 

 
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