Emre Kılınç transferinde çılgınlık başladı

Ligin ilk yarısının başarılı takımlarından Sivasspor'un öne çıkan yıldızı Emre Kılınç için 4 İstanbul takımının savaşı devam ediyor.
KARTAL'DAN TEKLİF
Kadrosuna Burak Yılmaz ve Isimat Mirin takviyesi yapan Beşiktaş, Emre Kılınç için de Sivasspor'la pazarlıklarını sürdürüyor. Oyuncuyla da anlaşmak isteyen Kara Kartal, Emre'ye yıllık 2,5 milyon euro önerdi. Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz ise henüz kimseye 'evet' demedi.
TELEFONLA ARAMIŞLARDI
Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ın Kayseri'de oynadığı Ankaragücü maçından önce de Siyah Beyazlılar, telefonla Emre Kılınç için Kırmızı Beyazlılar'a teklif yapmışlardı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İSTİYOR
Rodrigues'i satan ve kasasına iyi bir meblağ koyan Galatasaray da hem Türk hem de yaşı genç olan Emre için ocak ayı transfer döneminde harekete geçme kararı aldı. Sarı Kırmızılılar daha önce bu transfer için Sivasspor'la dirsek teması sağlamış ancak maddi durumlardan ötürü görüşmeler kısa sürede kesilmişti.
FENERBAHÇE ÇOK CİDDİ
Emre Kılınç konusunda Beşiktaş avantajlı görünüyor ancak Fenerbahçe de çok ciddi. Sarı Lacivertliler henüz resmi bir teklif yapmasa da, Sivasspor'u ve Emre'yi tatmin edecek bir teklifle masaya oturmayı planlıyor. Lider Başakşehir de Emre için nabız yoklamaya devam ediyor ancak transferde en zayıf halka onlar.
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KARTAL'DAN TEKLİF
Kadrosuna Burak Yılmaz ve Isimat Mirin takviyesi yapan Beşiktaş, Emre Kılınç için de Sivasspor'la pazarlıklarını sürdürüyor. Oyuncuyla da anlaşmak isteyen Kara Kartal, Emre'ye yıllık 2,5 milyon euro önerdi. Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz ise henüz kimseye 'evet' demedi.
TELEFONLA ARAMIŞLARDI
Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ın Kayseri'de oynadığı Ankaragücü maçından önce de Siyah Beyazlılar, telefonla Emre Kılınç için Kırmızı Beyazlılar'a teklif yapmışlardı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İSTİYOR
Rodrigues'i satan ve kasasına iyi bir meblağ koyan Galatasaray da hem Türk hem de yaşı genç olan Emre için ocak ayı transfer döneminde harekete geçme kararı aldı. Sarı Kırmızılılar daha önce bu transfer için Sivasspor'la dirsek teması sağlamış ancak maddi durumlardan ötürü görüşmeler kısa sürede kesilmişti.
FENERBAHÇE ÇOK CİDDİ
Emre Kılınç konusunda Beşiktaş avantajlı görünüyor ancak Fenerbahçe de çok ciddi. Sarı Lacivertliler henüz resmi bir teklif yapmasa da, Sivasspor'u ve Emre'yi tatmin edecek bir teklifle masaya oturmayı planlıyor. Lider Başakşehir de Emre için nabız yoklamaya devam ediyor ancak transferde en zayıf halka onlar.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın