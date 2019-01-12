Emre Kılınç transferinde çılgınlık başladı

Ligin ilk yarısının başarılı takımlarından Sivasspor'un öne çıkan yıldızı Emre Kılınç için 4 İstanbul takımının savaşı devam ediyor.Kadrosuna Burak Yılmaz ve Isimat Mirin takviyesi yapan Beşiktaş, Emre Kılınç için de Sivasspor'la pazarlıklarını sürdürüyor. Oyuncuyla da anlaşmak isteyen Kara Kartal, Emre'ye yıllık 2,5 milyon euro önerdi. Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz ise henüz kimseye 'evet' demedi.Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ın Kayseri'de oynadığı Ankaragücü maçından önce de Siyah Beyazlılar, telefonla Emre Kılınç için Kırmızı Beyazlılar'a teklif yapmışlardı.Rodrigues'i satan ve kasasına iyi bir meblağ koyan Galatasaray da hem Türk hem de yaşı genç olan Emre için ocak ayı transfer döneminde harekete geçme kararı aldı. Sarı Kırmızılılar daha önce bu transfer için Sivasspor'la dirsek teması sağlamış ancak maddi durumlardan ötürü görüşmeler kısa sürede kesilmişti.Emre Kılınç konusunda Beşiktaş avantajlı görünüyor ancak Fenerbahçe de çok ciddi. Sarı Lacivertliler henüz resmi bir teklif yapmasa da, Sivasspor'u ve Emre'yi tatmin edecek bir teklifle masaya oturmayı planlıyor. Lider Başakşehir de Emre için nabız yoklamaya devam ediyor ancak transferde en zayıf halka onlar.