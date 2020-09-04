Emre Kılınç: 'Onların da pozisyonu yoktu'

Milli Takımımızın Macaristan'a 1-0 kaybettiği maçın ardından Emre Kılınç açıklamada bulundu.



Eski takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş ile Sivas'ta maça çıkmanın heyecanını yaşadığını anlatan Kılınç, "Sivas, Mert Hakan ile ikimizin eviydi. Galip gelmek isterdik. Çok istiyorduk kazanmayı. Rakibimiz, bugün bizden daha fazla istedi. Onlar bizden daha hazırdı." sözlerini kullandı."



Karşılaşmanın ortada olduğunu ve rakibin de pozisyonunun olmadığını söyleyen Kılınç, "Yeni arkadaşlar vardı, daha farklı bir takımla çıktık. Yeterli olmadı. Maç ortadaydı. Onların da çok net pozisyonu yoktu. Bugünü unutmalı ve Sırbistan'a motive olmalıyız. Orada kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız." diyerek açıklamalarını noktaladı.



