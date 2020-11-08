Emre Kılınç için özel maç: Sivasspor

Sivasspor ile biten sözleşmesini uzatmayan ve yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Emre Kılınç, kırmızı-beyazlılara karşı ilk kez sahne alacak.

, Fotoğraf; AA
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Emre Kılınç için özel maç: Sivasspor
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08 Kasım 2020 13:21
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Kılınç, eski takımı Sivasspor'a karşı ilk kez mücadele edecek.

26 yaşındaki futbolcu, Sivasspor ile sözleşmesi bittikten sonra yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu.

3.5 sezon Sivas forması giyen Emre, kendisi için çok özel bir maç olacağını ve duygusal anlar yaşayacağını söyledi.



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