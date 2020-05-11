Emre Kılınç için Getafe araya girdi

Galatasaray'la prensipte anlaştığı iddia edilen Emre Kılınç için La Liga'dan talip çıktı

Haber; Sabah
Emre Kılınç için Getafe araya girdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2020 12:20
Galatasaray'la prensipte anlaştığı iddia edilen Emre Kılınç'a talip çıktı. Getafe'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cucurella'nın yerine Emre Kılınç'ın menajerine bir teklif gönderdiği öğrenildi.

Madrid ekibinin, yıllık 450 bin euro'dan 4 yıllık sözleşme ayrıca 4 yılda ödenmek üzere yıllık 350 bin euro'dan toplamda 1.4 milyon euro'luk imza parası teklif ettiği bildirildi.

Getafe'nin Emre'ye gönderdiği sözleşmede ayrıca 10 milyon euro üzerinde bir satış gerçekleştirmesi durumunda alınacak bonservis bedelinin yüzde 15'i de teklif edildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON DAKİKA: FENERBAHÇE!..
SON DAKİKA: FENERBAHÇE!..
48 yaşındaki teknik adam Bjelica, sarı lacivertli kulüple ilgili flaş bir röportaj verdi.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için