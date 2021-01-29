Emre Kılınç: "Hatalarımızdan ders çıkaracağımız bir devre"

Galatasaraylı Emre Kılınç, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Emre Kılınç: 'Hatalarımızdan ders çıkaracağımız bir devre'
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29 Ocak 2021 21:27
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Emre Kılın., karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gaizantep deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Kılınç, "Ligin en zor deplasmanlarından biri. Galibiyet çok önemliydi. Elimizden geleni yaptık. Önümüzde iki zor maç var. Performansımızı yükseltip iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Sezonun ikinci yarısında daha iyi olacaklarını söyleyen milli futbolcu, "İkinci yarıya iyi başlamak önemliydi. Bu kadar zor deplasmanda kazanmak önemliydi. İlk yarıdaki hatalarımızdan ders çıkarıp ikinci yarıda yeni arkadaşlarımızla çok daha güçlü bir Galatasaray izleteceğiz." ifadelerini kullandı.



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