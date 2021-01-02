Emre Kılınç: 'Gördüğüm karttan dolayı özür dilerim'

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray'da karşılaşmanın 51. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Emre Kılınç, bir açıklama yaptı.



Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Kılınç'ın ifadeleri şu şekilde;



"Bugünkü maçta tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray taraftarından özür dilerim. Cezam bittikten sonra şanlı armamız için elimden gelen her şeyi terimin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğim."



