Emre Kılınç gerçek yerinde oynayacak

Sivasspor'dan transfer edilen oyuncu, Arda Turan ve Babel'in yokluğunda ilk kez kendi mevkisi olan sol açıkta görev alacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emre Kılınç gerçek yerinde oynayacak
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21 Kasım 2020 11:50
Sivasspor'da sol açık olarak dikkatleri çeken Emre Kılınç henüz Galatasaray'da bu bölgede oynama fırsatını bulamadı.

Teknik direktör Fatih Terim, tecrübeli yıldızı sağ iç pozisyonunda 8 numara ve sağ açık olarak kullandı. Ancak Arda Turan ve Babel Koronavirüs'e yakalanınca sol açık için görev sırası Emre Kılınç'a geldi.

26 yaşındaki oyuncu, Kayserispor maçında gerçek bölgesinde olacak.



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