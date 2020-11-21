Sivasspor'da sol açık olarak dikkatleri çeken Emre Kılınç henüz Galatasaray'da bu bölgede oynama fırsatını bulamadı.



Teknik direktör Fatih Terim, tecrübeli yıldızı sağ iç pozisyonunda 8 numara ve sağ açık olarak kullandı. Ancak Arda Turan ve Babel Koronavirüs'e yakalanınca sol açık için görev sırası Emre Kılınç'a geldi.



26 yaşındaki oyuncu, Kayserispor maçında gerçek bölgesinde olacak.



