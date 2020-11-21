Sivasspor'da sol açık olarak dikkatleri çeken Emre Kılınç henüz Galatasaray'da bu bölgede oynama fırsatını bulamadı.
Teknik direktör Fatih Terim, tecrübeli yıldızı sağ iç pozisyonunda 8 numara ve sağ açık olarak kullandı. Ancak Arda Turan ve Babel Koronavirüs'e yakalanınca sol açık için görev sırası Emre Kılınç'a geldi.
26 yaşındaki oyuncu, Kayserispor maçında gerçek bölgesinde olacak.
Teknik direktör Fatih Terim, tecrübeli yıldızı sağ iç pozisyonunda 8 numara ve sağ açık olarak kullandı. Ancak Arda Turan ve Babel Koronavirüs'e yakalanınca sol açık için görev sırası Emre Kılınç'a geldi.
26 yaşındaki oyuncu, Kayserispor maçında gerçek bölgesinde olacak.