Emre Kılınç, Galatasaray'ın telefonlarını açmıyor

Sivasspor'un yıldız futbolcusu Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Galatasaraylı yöneticilerin telefonlarına çıkmıyor. İddiaya göre Fenerbahçe, Emre'ye de çok daha iyi bir teklif sundu.

Haber; Fanatik
Emre Kılınç, Galatasaray'ın telefonlarını açmıyor
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27 Haziran 2020 12:10
İki sezondur büyük hayak kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'ın ardından Emre Kılınç'ı da ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapmak için düğmeye bastı.

TELEFONLARI AÇMIYOR

Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın özel haberine göre; Fenerbahçe'nin Mert Hakan ile anlaşma sağlamasının ardından Emre Kılınç, Sarı-Kırmızılılar'ın telefonlarını açmamaya başladı

CAZİP TEKLİF SUNDULAR

Sarı-Lacivertli ekibin, 25 yaşındaki kanat oyuncusuna da aynı Mert Hakan'da olduğu gibi Galatasaray'dan çok daha cazip bir teklif sunduğu öne sürüldü. Bu gelişme sonrası kafası karışan Emre Kılınç'ın, son kararını vermek için zaman istediği kaydedildi. Yıldız futbolcunun bu nedenle Galatasaraylı yöneticilerin aramalarını yanıtsız bıraktığı ve daha yüksek bir teklif beklediği belirtiliyor.



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