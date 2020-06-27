Emre Kılınç, Galatasaray'ın telefonlarını açmıyor

İki sezondur büyük hayak kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'ın ardından Emre Kılınç'ı da ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapmak için düğmeye bastı.



TELEFONLARI AÇMIYOR



Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın özel haberine göre; Fenerbahçe'nin Mert Hakan ile anlaşma sağlamasının ardından Emre Kılınç, Sarı-Kırmızılılar'ın telefonlarını açmamaya başladı



CAZİP TEKLİF SUNDULAR



Sarı-Lacivertli ekibin, 25 yaşındaki kanat oyuncusuna da aynı Mert Hakan'da olduğu gibi Galatasaray'dan çok daha cazip bir teklif sunduğu öne sürüldü. Bu gelişme sonrası kafası karışan Emre Kılınç'ın, son kararını vermek için zaman istediği kaydedildi. Yıldız futbolcunun bu nedenle Galatasaraylı yöneticilerin aramalarını yanıtsız bıraktığı ve daha yüksek bir teklif beklediği belirtiliyor.



