Emre Kılınç: "Bu maçı en kısa sürede unutacağız"

Galatasaraylı oyuncu Emre Kılınç, Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Emre Kılınç: 'Bu maçı en kısa sürede unutacağız'
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18 Aralık 2020 21:45
Galatasaray'da Emre Kılınç, Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Önlerindeki maçlara odaklandıklarını söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Son dakikada yediğimiz golle buradan mağlup ayrılıyoruz ama bunu telafi edecek 2 maç var. Bu olayları atlatabilecek güçte bir takımız. En kısa sürede biz de unutacağız, taraftarımıza da unutturacağız. 3 gün sonra bir maç daha var, o maçta telafi edip inşallah taraftarı sevindireceğiz." ifadelerini kullandı.

İyi oynayamadıklarını söyleyen Emre, "Oyunla alakalı pek bir şey söylemek istemiyorum, taraftarımızı memnun edemedik, biz de saha içinde memnun değildik. Önemli olan üstesinden gelebilmek. Bunu taraftarımıza ve herkese göstereceğiz önümüzdeki günlerde." dedi.



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