Emre Kılınç: "Arkadakilerin performansı yükseliyor"

Galatasaray'ın 27 yaşındaki oyuncusu Emre Kılınç açıklamalarda bulundu.

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Emre Kılınç: 'Arkadakilerin performansı yükseliyor'
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25 Ekim 2021 19:17
Galatasaray'da Emre Kılınç, takımın son durumuna değindi.

Morallerinin yüksek olduğunu kaydeden Emre Kılınç, "Gidişatımız, performansımız son haftalarda çok iyi. Avrupa'daki galibiyetler, liderlik motivasyonumuzu tavana çıkardı." dedi.

Oynamamayı sorun etmediğini belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Oynayan, oynamayan herkesin performansı yükseliyor. 11 kişi oynayacak, kadro kalabalık. Oynayan oyuncuların performansı yükseldikçe, arkadakilerin performansı da yükseliyor. İnşallah hepimiz maksimum katkıyı veririz." ifadelerini kullandı.


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