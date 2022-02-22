Emre Kılınç, 15 dakikada Ryan Babel'i solladı

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Göztepe'ye karşı ilk 11 başladığı maçta sahada hiçbir varlık gösteremedi.
74. dakikada yerine giren Emre Kılınç ise maçın kaderini değiştiren isim oldu. Ataklarda başrol oynayan başarılı oyuncu, maçı kazandıran penaltıda sahnedeydi.
Berkan Emir'in ayağına basmasıyla yerde kalan Emre Kılınç, alınan önemli 3 puanın kritik isimlerinden oldu.
74. dakikada yerine giren Emre Kılınç ise maçın kaderini değiştiren isim oldu. Ataklarda başrol oynayan başarılı oyuncu, maçı kazandıran penaltıda sahnedeydi.
Berkan Emir'in ayağına basmasıyla yerde kalan Emre Kılınç, alınan önemli 3 puanın kritik isimlerinden oldu.