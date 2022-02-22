Emre Kılınç, 15 dakikada Ryan Babel'i solladı

Galatasaray'ın Göztepe karşısında Babel'le oyuna başlaması maç öncesi eleştirilere neden olmuştu. Hollandalı sahada hiçbir varlık gösteremedi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Emre Kılınç, 15 dakikada Ryan Babel'i solladı
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22 Şubat 2022 09:36
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Göztepe'ye karşı ilk 11 başladığı maçta sahada hiçbir varlık gösteremedi.

74. dakikada yerine giren Emre Kılınç ise maçın kaderini değiştiren isim oldu. Ataklarda başrol oynayan başarılı oyuncu, maçı kazandıran penaltıda sahnedeydi.

Berkan Emir'in ayağına basmasıyla yerde kalan Emre Kılınç, alınan önemli 3 puanın kritik isimlerinden oldu.

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