Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darp ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.
Olay sırasında yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.
Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.
SÜRESİZ SEYİRDEN MEN
Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı. Şüpheli S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
Emre Kaplan'a saldıran kişi gözaltına alındı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran şüpheli S.G. gözaltına alındı. S.G.'ye süresiz seyirden men cezası verilirken olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Son güncelleme 29 Ekim 2024 12:12
Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darp ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
- 13:20 Ertuğrul Doğan'dan kadro dışı açıklaması!
- 13:18 Kayakla Atlama Milli Takımı, sezona Almanya'da hazırlanıyor
- 13:12 Genç milli haltercilerin Varşova'da madalya mutluluğu
- 13:08 Yansı Güven, su sporlarında hayalini gerçekleştirdi
- 13:06 Yusuf Fehmi, dünya rekoru peşinde
- 13:03 Taylor Hendricks muhtemelen sezonu kapattı
- 13:02 Schröder: "Brooklyn'de uzun süre oynayabilirim"
- 13:02 Lakers, Walker Kessler'ı radarına aldı
- 12:58 Jose Mourinho, gol çalıştıracak!
- 12:51 Fenerbahçe'de sorun öldürücülük!
- 12:45 Van Bronckhorst, kulübeden 3 takviye yaptı
- 12:42 Mauro Icardi, derbi sonrası Arjantin'e gitti!
- 12:33 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası 2. gün müsabakaları başladı
- 12:28 Karşıyaka, Avrupa'da 273. randevusunda!
- 12:08 Emre Kaplan'a saldıran kişi gözaltına alındı
- 11:58 İbrahim Üzülmez: "Beşiktaş için kötü bir maç değildi"
- 11:47 Efsane Kerem: Benfica 40'a bile satmayacak!
- 11:46 Bilal Kısa: "Galibiyeti bu getirdi"
- 11:35 Fırat Aydınus'tan Arda Kardeşler eleştirisi!
- 11:30 Güntekin Onay: "Gabriel Sara'nın gecesi oldu"
- 11:24 Mustafa Çulcu: "Şaşkınlıkla hakemi izledik"
- 11:15 Ertuğrul Doğan, Ali Koç'la telefonda görüştü!
- 11:09 Hakan Çalhanoğlu: "Inter dünyanın en iyi 5 takımından biri"
- 11:09 Wade, heykeline gelen eleştiriler için: "Bana benzemesine gerek yok"
- 10:56 Osimhen, derbileri boş geçmiyor
- 10:53 Fenerbahçe, galip geldiği maçlarda kalesini gole kapattı
- 10:53 Nihat Kahveci: ''Zaten maçı VAR yönetiyor''
- 10:43 Dursun Özbek'ten 29 Ekim mesajı
- 10:35 Rıdvan Dilmen: ''Hakemler güven altında değil''
- 10:35 Fenerbahçe'de Dzeko ve En Nesyri farkı
- 10:31 Steph Curry en az 2 maç yok!
- 10:30 Mourinho: "Asla gitmem"
- 10:27 Bodrumspor'da sürpriz karar; Volkan Demirel
- 10:25 Joel Embiid, havlu salladığı için teknik faul aldı!
- 10:20 Reha Kapsal: ''Galatasaray, psikolojik üstünlük kazandı''
- 10:12 Sezonun ilk 50 sayı performansı, Paolo Banchero'dan!
- 10:10 Fenerbahçe'de Amrabat fark yarattı!
- 10:05 Trabzonspor'da kritik kadro dışı toplantısı!
- 10:00 Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'a cevap!
- 10:00 Turgay Demir: "Van Bronckhorst, Beşiktaş'ı kar gibi eritiyor"
- 09:58 İsmail Kartal: ''Bizim rekorlarımız 2 tane A4'e anca sığar''
- 09:57 Alperen, double-double klasiğini San Antonio'da da sürdürdü!
- 09:52 Ali Ece: "Gabriel Sara, ölü toplara hayat veren bir duran top ustası"
- 09:45 Booker ve Durant ikilisi 63 attı, Lakers'a ilk yenilgisini tattırdı!
- 09:44 Mourinho için Trabzonspor maçı öncesi karar vakti!
- 09:41 "Jose Mourinho, huzuru evde buldu"
- 09:35 Galatasaray'da rekora doğru!
- 09:28 Sara'dan derbide asistlere devam!
- 08:59 Milli sporcu Selene Durna hayatını kaybetti!
- 08:21 Beşiktaş, Ali Sami Yen'de kazanamıyor
- 08:19 Sanchez'e büyük övgü!
- 02:19 Voleybolda merakla beklenen derbi: Fenerbahçe - Galatasaray
- 01:56 Euroleague'de Anadolu Efes'in konuğu lider Barcelona
- 01:39 Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi Playtika
- 01:09 İbrahim Hatipoğlu: "Kirli eller futboldan çekilsin"
- 00:02 Hüseyin Yücel: "Bu saldırıyı kınıyoruz"
- 00:00 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun
- 23:46 Feyyaz Uçar: "Sanchez kung-fu yapıyor!"
- 23:32 Fenerbahçeli yöneticiden, Galatasaray'a olay gönderme
- 23:29 Hüseyin Yücel: "Galatasaray TFF ve MHK'nin salıncağından inmiyor"
Hakan Çalhanoğlu: "Inter dünyanın en iyi 5 takımından biri"
Arda Güler'den tarihi başarı!
Manchester United prensip anlaşmasına vardı!
Mario Balotelli resmen Genoa'da
Ballon d'Or töreni öncesi beklenmedik gelişme
İtalya'da Zeki Çelik'e çok sert eleştiri!
Gary Neville: "Ten Hag'a şaşıran oldu mu?"
Bruno Fernandes'ten Erik ten Hag'a veda!
Manchester City'de sakatlık şoku!
Manchester United'da Erik ten Hag sonrası adaylar!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Manchester United prensip anlaşmasına vardı!
-
2
Fenerbahçeli yöneticiden, Galatasaray'a olay gönderme
-
3
Arda Güler'den tarihi başarı!
-
4
İbrahim Hatipoğlu: "Kirli eller futboldan çekilsin"
-
5
Ballon d'Or töreni öncesi beklenmedik gelişme
-
6
Adnan Polat'tan 20:45 sorusuna cevap
-
7
Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt
-
8
Hüseyin Yücel: "Galatasaray TFF ve MHK'nin salıncağından inmiyor"
-
9
Sanchez'e büyük övgü!
-
10
Feyyaz Uçar: "Sanchez kung-fu yapıyor!"