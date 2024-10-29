Emre Kaplan'a saldıran kişi gözaltına alındı

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran şüpheli S.G. gözaltına alındı. S.G.'ye süresiz seyirden men cezası verilirken olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Twitter
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Emre Kaplan'a saldıran kişi gözaltına alındı
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29 Ekim 2024 12:08
Son güncelleme 29 Ekim 2024 12:12

Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'ı darp ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.

Olay sırasında yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.

SÜRESİZ SEYİRDEN MEN

Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı. Şüpheli S.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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