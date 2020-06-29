Emre, Kaan ve Kenan için Almanya'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan milli futbolcu Kenan Karaman'ın takımı Bundesliga'ya veda etti. Kanarya, sözleşmesinde, "Takımı küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan Kenan için Düsseldorf'a resmi teklif yapacak.

Haber; Sporx.com
Emre, Kaan ve Kenan için Almanya'ya gidiyor
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29 Haziran 2020 11:54
Yeni sezondan itibaren sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre, Milli Takım'dan arkadaşı olan Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ı Fenerbahçe'ye gelmeye ikna etmeye çalışıyor.

Kenan ve Kaan'ın çok önemli bir transfer olacağını düşünen 38 yaşındaki kaptan, Almanya'ya giderek iki milli futbolcuyla da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.

Kaan Ayhan'ın tek talibi Fenerbahçe değil. Başarılı oyuncu, sözleşmesinde bulunan '2.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi nedeniyle birçok Bundesliga ekibinin radarında. Alman basınına göre Wolfsburg ve Leverkusen, Milli futbolcuyla yakından ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, diğer takımlar devreye girmeden önce bir an önce bu transferi bitirmek istiyor.





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