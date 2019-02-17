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Emre ilk kez 11'de, Badou ise yedek

Galatasaray'ın devre arası transferlerinden Emre Taşdemir, Kasımpaşa karşısında ilk kez ilk 11'de şans buldu.

Kaynak: AA
Emre ilk kez 11'de, Badou ise yedek
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17 Şubat 2019 19:38
Galatasaray'ın transferlerinden Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımla ilk kez bir maça 11'de başladı.

Devre arasında transfer edilen Emre Taşdemir, daha önce Süper Lig'deki MKE Ankaragücü ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

BADOU NDIAYE YEDEK

Galatasaray'da Badou Ndiaye, Benfica maçındaki etkisiz performansı nedeniyle Kasımpaşa maçında yedek kaldı. 

Teknik direktör Fatih Terim, Benfica maçından sonra, orta sahada görev alan Ndiaye ve Fernando'nun performansını eleştirmişti.

Tecrübeli teknik adam, Ndiaye ile sakatlığı olan Fernando'nun yerine Kasımpaşa karşısında orta sahada Donk ve Selçuk İnan'a şans verdi.

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