Emre'den Başakşehir'e 20 milyon TL kazanç!

Başakşehir'de ligde 8 maçtır kaybetmeyen teknik direktör Emre Belözoğlu, takımını mali yönden de rahatlattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emre'den Başakşehir'e 20 milyon TL kazanç!
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12 Aralık 2021 12:51
Başakşehir teknik direktör Emre Belözoğlu ile çıkışını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun 8 maçtır bileği bükülmezken, kasasını da doldurmayı sürdürüyor.

Bu süreçte 22 puan kazanan Belözoğlu'nun takımı, 20 milyon 750 bin TL'yi cebine koymayı başardı.


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