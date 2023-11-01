Emre Demir Ümraniyespor'da golle tanıştı

Ümraniyespor'un yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Emre Demir, Trendyol 1. Lig ekibiyle siftah dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Ümraniyespor'un kendi sahasında Orduspor 1967'yi 5-1 mağlup ettiği maçta 6. dakikada takımının 2. golünü kaydeden Emre Demir, Ümraniyespor formasıyla ik golünüde kaydetmiş oldu.
Bu sezon Ümraniyespor formasıyla 6 resmi karşılaşmaya çıkan Emre Demir bu maçla beraber 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Ümraniyespor'un kendi sahasında Orduspor 1967'yi 5-1 mağlup ettiği maçta 6. dakikada takımının 2. golünü kaydeden Emre Demir, Ümraniyespor formasıyla ik golünüde kaydetmiş oldu.
Bu sezon Ümraniyespor formasıyla 6 resmi karşılaşmaya çıkan Emre Demir bu maçla beraber 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.