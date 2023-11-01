Emre Demir Ümraniyespor'da golle tanıştı

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Ümraniyespor'a transfer olan Emre Demir golle tanıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Demir Ümraniyespor'da golle tanıştı
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01 Kasım 2023 17:18
Ümraniyespor'un yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Emre Demir, Trendyol 1. Lig ekibiyle siftah dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Ümraniyespor'un kendi sahasında Orduspor 1967'yi 5-1 mağlup ettiği maçta 6. dakikada takımının 2. golünü kaydeden Emre Demir, Ümraniyespor formasıyla ik golünüde kaydetmiş oldu.

Bu sezon Ümraniyespor formasıyla 6 resmi karşılaşmaya çıkan Emre Demir bu maçla beraber 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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