Emre Demir: 'İmzayı annemle babam attı

Kayserispor'dan Barcelona'ya transferi gerçekleşen 17 yaşındaki Emre Demir, yaşadıklarını Sabah Gazetesi'mdem Taner Karaman'a anlattı.



Katalan ekibine gideceğini sözleşmeyi imzalarken öğrendiğini söyleyen Emre'nin açıklamaları şu şekilde:



"Futbola altı yaşındayken Mersin'de başladım. O zamanlar babam ile maçlara ve antrenmanlara gidiyorduk. Babam da benim videolarımı çekiyor ve Youtube'a ekliyordu. Bir gün videolarımı Kayserispor Altyapı Sorumlusu Hakan Ertürk hoca izlemiş ve çok beğenmiş. Sonrasında Youtube üzerinden babama ulaşıp bizi Kayseri'ye davet ettiler. Süleyman Hurma, Recep Mamur ve Şota Arveladze vardı. Deneme maçına çıkardılar ve ardından babamı yanlarına çağırıp 'Emre artık bizim evladımız' dediler."



HANGİ TAKIMA GİDECEĞİMİ SÖZLEŞMEDE ÖĞRENDİM



"Barcelona ile olan süreçler hakkında menajerim Ahmet abi (Bulut) bana bilgi vermiyordu. Bir gün aradı ve 'İstanbul'a gidiyoruz, büyük bir takıma imza atacaksın' dedi. Sözleşme imzalamak için yaşım tutmadığı için annem ve babam da geldi. Sonrasında sözleşmede Barcelona adını gördüm. Annem ve babam gözyaşlarını tutamadı."



İSPANYA YOLCULUĞU TEK BAŞINA



"Yıldızlarla karşılaştırılmak çok güzel bir duygu ama Barcelona'ya Emre Demir olarak gideceğim. Bunu 8 yaşında televizyona çıktığımda da söylemiştim. Kendim olmak istiyorum. Barcelona'da da böyle olacak. Transfer sürecinde Berna başkan da (Gözbaşı) hem TFF hem de UEFA ile sürekli görüştü. Bana 'Büyük bir takıma gideceksin hazır ol' diyordu. İspanya'ya ilk olarak tek gideceğim. Sonrasında da ailem zaman zaman yanıma gelecek."



