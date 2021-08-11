Emre Demir: 'Barcelona ile anılmak gurur verici'

Yukatel Kayserispor'un 18 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, isminin Barcelona ile anılmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Benim hayatımı güzelleştiren efsane Başkan Recep Mamur'a minnettarım" diye konuştu.5 yaşındayken ailesi ile birlikte Mersin'den Kayseri'ye getirilen ve o tarihten itibaren Kayserispor'da yetişen Emre Demir, kendisini keşfeden ve bu günlere gelmesinde büyük emeği olan Başkan Recep Mamur için övgü dolu sözler söyledi. "5 yaşındayken ailemle bana sahip çıkıp bana güvenen efsane başkanımız Recep Mamur hayatımı değiştirdi" diyen Emre Demir, daha önce kendisi hakkında eleştiri yapanlara da göndermede bulundu."Yıllardır Kayserispor çatısı altındayım. Beni 5 yaşında keşfedip elimden tutan Recep Mamur başkanımız eğitim masraflarımızla birlikte ailemle birlikte tüm imkânlarımızı eksiksiz sağladı. Şuan ben buradaysam Mamur başkanımızın sayesinde buradayım. Tüm eleştirilere kendimi geliştirerek cevap verdim."diye konuştu.Emre Demir hakkında düne kadar eleştiri yapanlar bugün genç yeteneği kendileri keşfetmiş gibi sahip çıkmaları ise dikkatlerden kaçmıyor. Barcelona ile ismi gündeme gelen Demir'in tek hayali ise kendisine sahip çıkan efsane başkan Recep Mamur'a büyük bir sürpriz yapmak. Emre Demir, dayalı döşeli evde oturma ve seyyar satıcı babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a transfer olmuştu.