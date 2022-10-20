Emre Demir Barcelona A Takımı'yla idmanda

Sezon başında Barcelona'ya katılan ve Katalan ekibinin B takımında forma giyen Emre Demir, A Takımla idmanlara çıktı.
Barcelona'nın resmi hesabından yaptığı paylaşımda Emre Demir'in hafta başından bu yana bir grup B takım oyuncusuyla birlikte A Takım oyuncularının idmanında yer aldığı görüntüler paylaşıldı.
Emre Demir bu sezon Barcelona B takımıyla 1 maça çıktı ve 6 dakika forma giydi.
Barcelona'nın resmi hesabından yaptığı paylaşımda Emre Demir'in hafta başından bu yana bir grup B takım oyuncusuyla birlikte A Takım oyuncularının idmanında yer aldığı görüntüler paylaşıldı.
Emre Demir bu sezon Barcelona B takımıyla 1 maça çıktı ve 6 dakika forma giydi.
🇹🇷 Emre Demir, Barcelona'da A Takım idmanına çıktı.pic.twitter.com/XIwV1s3DDk
— Sporxtv (@sporxtv) October 19, 2022
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