Emre Demir Barcelona A Takımı'yla idmanda

Ümit Milli oyuncumuz Emre Demir, Athletic Bilbao maçı öncesi Barcelona A Takımı'yla idmana çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; fcbarcelona.com
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Emre Demir Barcelona A Takımı'yla idmanda
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20 Ekim 2022 05:16
Sezon başında Barcelona'ya katılan ve Katalan ekibinin B takımında forma giyen Emre Demir, A Takımla idmanlara çıktı.

Barcelona'nın resmi hesabından yaptığı paylaşımda Emre Demir'in hafta başından bu yana bir grup B takım oyuncusuyla birlikte A Takım oyuncularının idmanında yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

Emre Demir bu sezon Barcelona B takımıyla 1 maça çıktı ve 6 dakika forma giydi.

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