Emre Çolak, resmi sözleşmeyi imzaladı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Emre Çolak'ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Emre Çolak, resmi sözleşmeyi imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2021 14:09
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Emre ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedilen açıklamada, "Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi. (Bu transferi 2 gün önce öğrendiniz)






EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.