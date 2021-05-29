Emre Çolak, resmi sözleşmeyi imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Emre ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedilen açıklamada, "Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi. (Bu transferi 2 gün önce öğrendiniz)
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Emre ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedilen açıklamada, "Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi. (Bu transferi 2 gün önce öğrendiniz)