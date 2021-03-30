Emre Çolak: 'Gönlüm Galatasaray'dan yana'

Deportivo'dan ayrıldıktan sonra 6 ay kulüpsüz kalan Emre Çolak, kış transfer döneminde ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük'e imza atmıştı. A Spor'un sorularını yanıtlayan Emre Çolak, Galatasaray'dan resmi bir teklif almadığını açıkladı.



Tecrübeli oyuncu, "Hocam Fatih Terim'le hep görüşüyorum, Galatasaray'daki ağabeylerimle de konuşuyorum ama resmi bir teklif olmadı. Sürekli konuşuyoruz, ileride neden olmasın diye konuştuk ama resmi değil" dedi. İşte açıklamalarından satır başları...



GERİ DÖNMESİNE ÇOK SEVİNDİM

"Arda Turan'ın benim hayatımdaki rolü gerçekten çok büyük. Galatasaray altyapısındayken bana 'babalık' yaptı. Galatasaray'a dönmesine herkesten çok sevindim. Ayağa kalkması için çok önemli. Oradakile oyunculara da ağabeylik yapıyor. Galatasaray ruhunu en iyi bilenlerden bir tanesi. Aramız çok iyi, o benim ağabeyim. İnşallah futbol hayatında istedikleri olur"



İLK ARABAYI ARDA TURAN ALDI

"Hayatımız boyunca arabamız olmamıştı. Ailemize ilk arabayı Arda ağabey aldı. Arda ağabey yeni sezonda takımda kalmayı başarabilirsem bana araba sözü vermişti. Hocamız da Rijkaard'dı. Yeni sezon A takımda takımda olacağımı öğrenince Arda ağabeyi aradım. İlk arabamızı almıştı"



GALATASARAY İLE ALAKASI YOK

Östersunds maçı sonrası sonrası sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa açıklık getiren Emre Çolak, "Deportivo'ya transfer olduktan sonra ilk hazırlık maçımda 2 gol attım. Çok güzel bir başlangıç yaptım. Maçtan sonra çocuklar yanıma geldi ve fotoğraf çekildik. O fotoğrafın Galatasaray ile alakası yok." diye konuştu.



GÖNLÜM GALATASARAY'DAN YANA

Şampiyonluk soruna cevap veren 29 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş bir tık önde görünüyor ama gönlüm Galatasaray'dan yana" diyerek konuşmasını sonlandırdı.



