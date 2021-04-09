Emre Çolak, Galatasaray'dan şans bekliyor

Fatih Karagümrük'te kadro dışı kalan ve affedilmesi gündemde olmayan Emre Çolak, Galatasaray'a dönmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emre Çolak, Galatasaray'dan şans bekliyor
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09 Nisan 2021 10:29
Emre Çolak
Emre Çolak
Karagümrük
Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini söyleyen Emre Çolak bu açıklamaları ve sosyal medya paylaşımı nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Karagümrük Yönetimi'nin Emre'yi affetmeyi düşünmediği ortaya çıktı.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçta forma giyemeyecek olan Emre Çolak'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a geri dönmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar henüz Emre Çolak'la ilgili bir karar vermezken, yıldız oyuncu ağabeyi Arda Turan gibi eski kulübünden son bir şans bekliyor.



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