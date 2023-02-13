Emre Çolak depremden sonra futbolu bıraktı

Son olarak İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile sözleşme imzaladığını açıklayan Emre Çolak, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çolak, "" ifadelerini kullandı.Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 31 yaşındaki oyuncu 2009 yılında A takıma kadar yükselmişti. Sarı-kırmızılı takım 180 maçta sahaya çıkan Çolak 19 gol ve 19 asist kaydetti.Emre Çolak sırasıyla Deportivo, Al-Wehda, Göztepe, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve CF Intercity gibi takımların da formalarını giydi.A Milli Takım formasını da terleten Emre Çolak, söz konusu çıktığı 4 karşılaşmada 1 asist ile oynadı.