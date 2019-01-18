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Emre Çolak da Galatasaray'a mı dönüyor!

Galatasaray'dan Deportivo'ya bedelsiz olarak transfer olan ve oradan da Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına 1 milyon euro karşılığında transfer olan Emre Çolak, menajeri vasıtasıyla Galatasaray'a kiralık olarak teklif edildi.

Kaynak: Sporx.com
Emre Çolak da Galatasaray'a mı dönüyor!
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18 Ocak 2019 18:22
Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ı satarak kasasına 20 milyon euro koyan, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u da kadro dışı bırakan Galatasaray transferde hamle üstüne hamle yapıyor. Son olarak Sparta Prag'tan Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayan Galatasaray'a bir sürpriz teklif de Emre Çolak cephesinden geldi.

Galatasaray'dan Deportivo'ya bedelsiz olarak transfer olan ve oradan da Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına 1 milyon euro karşılığında transfer olan Emre Çolak, menajeri vasıtasıyla Galatasaray'a kiralık olarak teklif edildi.

Galatasaray'a dönüş yolunda olan Emre Çolak için son kararı sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim verecek. Fatih Terim "onay" vermesi durumunda Galatasaray altyapısından yetişen Emre Çolak, yeniden sarı-kırmızılı formayı gimeye başlayacak.



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