Emre Can'dan transfer itirafı

Dortmundlu Emre Can, devre arasında Juventus'tan ayrılacağı sırada Premier Lig'de Manchester United dahil 3 takımın teklif yaptığını, ancak eski takımı Liverpool'u desteklediği için bu teklifleri değerlendirmediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Emre Can'dan transfer itirafı
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09 Mart 2020 04:38
Sezonun devre arasında Dortmund'a transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Juventus'tan ayrılık süreci ile ilgili ilk kez konuştu.

Alman Sky'a konuşan Emre Can, her zaman sempati duyduğu Dortmund'dan teklif gelince düşünmediğini ve bugüne kadar da pişmanlık duymadığını belirttiği açıklamasında İngiltere'den gelen teklifleri neden reddettiğini de kamuoyuyla paylaştı.

Emre Can eski bir Liverpoollu olduğunu hatırlattığı açıklamasında, "Manchester United dahil olmak üzere sadece Premier Lig'den 3 teklif aldım. Ama ben Liverpoolluyum ve bunu kabul etmeyi 1 saniye bile düşünmedim" sözlerini kullandı.

Dortmund'a transfer olduktan hemen sonra ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan 26 yaşındaki orta saha Emre Can, toplam 7 karşılaşmada forma giyip 1 de gol atma başarısı gösterdi.

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