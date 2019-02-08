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Emre Can'dan Ronaldo itirafı; "Kaybettim ama..."

Juventus'un Alman orta saha oyuncusu Emre Can, geçen seneki finale atıfta bulunarak Şampiyonlar Ligi ve Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Emre Can'dan Ronaldo itirafı; 'Kaybettim ama...'
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08 Şubat 2019 02:31
Juventus'un Liverpool'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Emre Can, İtalya basınına önemli açıklamalar yaptı.

"GEÇEN SENE KAYBETTİM AMA..."

Geçen sezonki finali hatırlatan Emre Can, "Geçen sene Ronaldo'ya karşı Şampiyonlar Ligi finalini kaybettim. Bu yıl ise onunla birlikte kazanmak istiyorum" dedi.

"TAM BİR ŞAMPİYON"

Emre Can sözerini "Ronaldo ile birlikte oynamak harika, herkes onunla aynı takımda olmak ister. Sahada tam bir şampiyon. Ondan çok şey öğreniyoruz" ifadeleriyle sürdürdü.

Liverpool'dan Juventus'a bedelsiz şekilde transfer olan Emre Can, bu sezon 21 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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