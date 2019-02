Emre Can'dan Ronaldo itirafı; 'Kaybettim ama...'

kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu, İtalya basınına önemli açıklamalar yaptı.Geçen sezonki finali hatırlatan Emre Can, "Geçen sene Ronaldo'ya karşı Şampiyonlar Ligi finalini kaybettim. Bu yıl ise onunla birlikte kazanmak istiyorum" dedi.Emre Can sözerini "Ronaldo ile birlikte oynamak harika, herkes onunla aynı takımda olmak ister. Sahada tam bir şampiyon. Ondan çok şey öğreniyoruz" ifadeleriyle sürdürdü.Liverpool'dan Juventus'a bedelsiz şekilde transfer olan Emre Can, bu sezon 21 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.