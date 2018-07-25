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Emre Can'dan Cristiano Ronaldo yorumu!

Juventus'un yeni transferi Emre Can, yeni sezonda birlikte oynayacağı Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Emre Can'dan Cristiano Ronaldo yorumu!
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25 Temmuz 2018 16:41
Juventus'un yeni transferi olan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, İtalya basınına yeni sezonda birlikte oynayacağı Cristiano Ronaldo'yu değerlendirdi.

''İTALYA'DAKİ DİĞER TAKIMLAR MUTSUZ...''

Ronaldo ile birlikte oynamanın harika olacağını belirten Emre Can, ''Ronaldo gibi büyük bir futbolcuyla oynamak harika olacak. Belki de dünyanın en iyi oyuncusu... Son yıllarda nasıl oynadığına ve attığı gol sayılarına bakmanız bile ne kadar büyük oyuncu olduğunu gösteriyor. Böyle bir isimle aynı takımda olmak harika. İtalya'daki diğer takımların bu durumdan rahatsız olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

''HER SENE ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAYI DENEMELİ''

Liverpool'dan bonservissiz bir şekilde Juventus'a transfer olan Can, ''İngiltere ve İtalya'dan başka takımlara gitme seçeneklerim vardı ama Juventus beni çok istedi. Burada olmaktan dolayı çok sevinçliyim. Tabii ki Serie A'yı kazanmayı istiyoruz ama Şampiyonlar Ligi'ni almayı da çok istiyoruz. Juventus, her sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı deneyen bir takım.'' şeklinde konuştu.

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