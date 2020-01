GUARDIOLA İLE A TAKIMA YÜKSELDİ

Borussia Dortmund, Juventus'un Türk asıllı oyuncusu Emre Can'ı transfer etmek için görüşmelere başladı.İtalyan ve Alman basınında yer alan haberlere göre; Dortmund, ilk teklif olarak 20 milyon euro önerdi. Juventus ise Emre Can için 30 milyon euro talep etti.İki kulüp arasında görüşmeler bu noktada kesilmedi. Alman kulübü, transferi bu hafta içerisinde bitirmek ve Emre Can'ı açıklamak için girişimlerini hızlandırdı.La Gazzetta'da yer alan habere göre ise; Juventus, Dortmund'a gitmeyi kabul eden Emre Can'ı bu nedenle Napoli maçı kadrosuna almadı. Dortmund, Emre Can ile 5 yıllık sözleşme ve maaş konusunda anlaşa sağladı.Bayern Münih altyapısında yetişen ve Guardiola döneminde A takıma yükselen Emre Can, 2013 yazında 5 milyon euro bonservisle Leverkusen'e, 1 yaz sonra ise 12 milyon euro karşılığı Liverpool'a transfer oldu.26 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen yaz bonservissiz olarak Liverpool'un yolunu tuttu. Sarri döneminde gözden düşen Emre Can, bu sezon 8 maçta toplam 279 dakika süre aldı.