Emre Bol: 'Tribündeki karton taraftarlar onlardan daha faydalı'

Süper Lig'de 27. hafta maçında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.Hes Kablo Kayserispor'un galibiyet golünü 59. dakikada frikikten Bernard Mensah kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 87. dakikada Vedat Muriqi (penaltı) ve 88. dakikada Luiz Gustavo'dan geldi.Fotomaç Gazetesi yazarlarından Emre Bol, Mehmet Ekici ve Mevlüt Erdinç'in performanslarını eleştirdi. Emre Bol şu ifadeleri kullandı."Uzun bir aradan sonra lig başladı başlamasına ama Fenerbahçe'de bazıları eski anormal haliyle devam ediyor! Bazı oyuncular var ki artık Fenerbahçe formasını giymemeliler. Mehmet Ekici ve Mevlüt bu futbolcuların başında geliyor. Ya bir insan hiç mi utanmaz, sıkılmaz, bir şeyler yapmaya çalışmaz? Tribündeki karton taraftarlar inanın daha faydalı! En azından ceplerinden para verip kulübe destek oldular. Bu fütursuzluğun bir bedeli olmalı""Emre ve Vedat'ın oyuna girişi Fenerbahçe'yi normal ayarlarına geri döndürdü. Eksik olmanın dezavantajı bu dakikadan sonra pek belli olmamaya başladı. Saha içinde, saha kenarından daha faydalı Emre Belözoğlu... İlerlemiş yaşına rağmen takımdaki genç denilen birçok oyuncudan daha istekli. Zaten onun hırsının yarısı olsa bazılarında Fenerbahçe bu durumlara düşmezdi. Yeni normal Fenerbahçe, işe yaramazları arkasında bırakmak zorunda."