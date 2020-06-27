Emre Bol: 'Hakemler ligi dizayn etti'

Fenerbahçe'nin Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından ASpor yorumcusu Emre Bol, hakemlerin bu hafta ligin alt sıralarını dizayn ettiğini dile getirdi.



Fenerbahçe'nin 90+6'da attığı gole üzüldüğünü belirten Bol, "Fenerbahçe'nin uzatmada attığı gole üzüldüm çünkü verilen bir kırmızı kart var ki faul bile yok. VAR'a niye gidilmedi, anlamadım. Emre Belözoğlu 40 yaşındasın, taraftarlar için bir idolsun. Kalkıp bir şey olmadığını söyle, kahraman ol. Hakemler bu hafta aşağıyı dizayn ettiler, kimse kusura bakmasın" şeklinde konuştu.



Bir Fenerbahçeli olarak Malatyaspor karşısında alınan galibiyeti hazmedemediğini dile getiren Emre Bol, "Ben Fenerbahçeli olarak böyle bir galibiyeti hazmedemiyorum. Emre Belözoğlu, suratına dirsek gelmiş gibi 4 takla parande ile kendini yere atıyorsun" dedi.



Hakemlerin Süper Lig'in alt sıralarını dizayn ettiğini vurgulayan Bol, "Sezon başından beri dizayn devam ediyor. Önce Fenerbahçe'yi, sonra Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışından düşürdüler. Şimdi ben Malatyaspor yerine üzüntülüyüm. Geçen hafta Ankaragücü için üzüntülüyüm. Bir dizayn var. Bu pozisyonda gidilmeyecekse, hangi pozisyonda VAR'a gidilecek?" şeklinde konuştu.



